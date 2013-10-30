Підлітки виготовили вибуховий пакет і самі ж на ньому підірвалися

У Бабушкінському районі Дніпропетровська в результаті вибуху саморобного пристрою травмовано двох підлітків 14 та 16 років.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, зазначивши, що нещасний випадок стався учора, 29 жовтня.

Підлітки, за свідченням одного з них, самостійно виготовили вибуховий пакет. А близько 18-ї години у дворі біля одного із супермаркетів вони підірвали пакет з вибуховою речовиною.

В результаті 14-річному хлопцеві відірвало палець, а також частину іншого пальця на лівій руці. Його 16-річний приятель отримав поранення обличчя та плечей.

Наразі постраждалі знаходяться у лікарні. Їх життю нічого не загрожує.

За даними ВЗГ, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 128 Кримінального кодексу України. Наразі з`ясовуються обставини виготовлення вибухівки. Постраждалі - з благополучних сімей, зазначили в міліції.