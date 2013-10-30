Шахраї викрали 360 тисяч, призначених для лікування онкохворих дітей

У Харкові правоохоронці викрили групу шахраїв, які викрали 360 тис. грн, призначених для лікування онкохворих дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на заступника начальника ГУМВС України в Харківській області – начальника кримінальної міліції Ігоря Сенчука, до складу групи входило 5 осіб.

Підозрювані протягом 2012 року та кількох місяців 2013 року заволоділи грошима, що призначалися для лікування онкохворих мешканців Донецької, Житомирської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької, Сумської областей та АР Крим.

Працівники міліції встановили, що підозрювані з оголошень в мережі Інтернет отримували особисті дані осіб, які збирали кошти на лікування онкохворих дітей. Після цього злочинці виготовляли дублікати сім-карток з номерами мобільних телефонів потерпілих, які використовувалися як номери для керування їх особистими рахунками в банку.

В подальшому, з використанням системи електронних переказів банку за допомогою телефону, шахраї здійснювали перекази коштів з рахунків потерпілих на рахунки інших осіб. Згодом гроші переводили у готівку та отримували в банкоматах міста Харкова.

Сенчук зазначив, що злочинну схему розробили та здійснювали троє засуджених громадян, які на той час перебували за ґратами. На волі в них були двоє спільників, котрі допомагали їм проводити незаконні операції з чужими грошима.

На сьогоднішній день доведено причетність вищевказаних осіб до вчинення не менш ніж 40 епізодів шахрайств з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Минулого тижня підозрюваним повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень в складі організованої злочинної групи, передбачених ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Зловмисники заарештовані та перебувають в Харківському СІЗО, за вчинення таких злочинів максимальне покарання передбачене законодавством - позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

В ході розслідування з’ясовано, що четверо онкохворих у котрих учасниками даної організованої злочинної групи були викрадені гроші з рахунків померли через нестачу коштів на лікування.