У Луганській області чоловік впав із моста-шляхопроводу

Сьогодні в Ровеньках Луганської області чоловік впав із моста-шляхопроводу і помер дорогою до лікарні.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, о 10.48 до чергової частини Ровеньковського міського відділу міліції по телефону надійшло анонімне повідомлення про те, що з моста-шляхопроводу впав невідомий чоловік. На місце події була направлена слідчо-оперативна група міського відділу міліції.

Постраждалий чоловік, на вигляд віком 25-30 років, у несвідомому стані був доставлений каретою швидкої допомоги до центральної міської лікарні. По дорозі до лікарні чоловік помер.

Цей факт зареєстровано в ЄРДР, особа чоловіка і обставини події встановлюються.