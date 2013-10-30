У Луганську біля ТЦ «Центральний» стався вибух

Сьогодні близько 12.00 у Луганську біля торговельного центру «Центральний» стався вибух. Потерпілих немає. Вибухнула частина вимощеної цеглою пішохідної доріжки на площі близько 4 метрів.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні ДСНС України в Луганській області.

За попередньою версією рятувальників, вибухнув високовольтний електрокабель, який живить ТЦ «Центральний». Сам торговельний центр і навколишні будівлі на даний момент знеструмлені.

Водночас, як повідомила в інтерв`ю УНІАН прес-секретар ТОВ «ЛЕО» Ірина Коростильова, причиною вибуху не може бути вихід з ладу кабелю. Кабель розміщений на глибині одного метра.

Зараз на місці вибуху працюють не лише їхні фахівці, а й співробітники ДСНС, представники вибухо-технічної групи, а також комунальні служби міста.

З`ясовуються причини події.