На птахофермі на Тернопільщині загинуло 17 тис. голів птиці
17:41, 30 жовтня 2013Новини регіонів
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Проводяться лабораторні дослідження
На птахофермі у Тернопільської області за два дні загинуло 17 тис. голів птиці.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди Тернопільського територіального управління ДСНС, інцидент зафіксований у Зборівському районі. В період з 28 по 30 жовтня на одній із птахоферм району загинуло уже 17 тис. голів птиці.
За даним рятувальників, з метою встановлення причини загибелі птиці проводяться лабораторні дослідження відповідними службами.
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