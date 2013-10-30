На птахофермі на Тернопільщині загинуло 17 тис. голів птиці

На птахофермі у Тернопільської області за два дні загинуло 17 тис. голів птиці.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди Тернопільського територіального управління ДСНС, інцидент зафіксований у Зборівському районі. В період з 28 по 30 жовтня на одній із птахоферм району загинуло уже 17 тис. голів птиці.

За даним рятувальників, з метою встановлення причини загибелі птиці проводяться лабораторні дослідження відповідними службами.