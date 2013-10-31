У Львові встановили перший контейнер для збору батарейок

У приміщенні Львівської міської ради в рамках проекту «Створення муніципальної системи поводження із відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті Львові із використанням досвіду міста Любліна» 30 жовтня встановили перший контейнер для збору відпрацьованих батарейок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, координатор проекту, головний спеціаліст управління екології та благоустрою Львівської міської ради Оксана Війтик зазначила, що «останніми роками в Україні є спроби організації збору батарейок. Але ми хотіли на прикладі міста Львова показати, що така робота має бути системною: батарейки повинні збиратися, складуватися та передаватись на утилізацію. Ми зараз розробляємо муніципальну програму, де буде розписано пункти та адреси, куди можна принести батарейки. Також відбудеться громадське обговорення цього проекту".

За її словами, перший контейнер символічно встановили в приміщенні Львівської міської ради, встановлення наступних планується на січень 2014 року після затвердження програми.

Як зазначається у повідомленні, загалом проектом передбачено встановлення 80 контейнерів для батарейок у місцях, де це буде найбільш ефективно: у комунальних підприємствах, вищих навчальних закладах, районних адміністраціях та інших будівлях.

«Всі ми давно користуємось різноманітними приладами, які живляться від батарейок чи акумуляторів і мало хто задумується, що ж робити з цими батарейками, адже вони несуть велику отруту. Тому департамент містобудування спільно з містом Любліном розпочали роботу з утилізації елементів живлення. Для цього ми повинні перш за все налагодити мережу збору батарейок в єдине місце та їх утилізацію. Думаю, це перший початок такого високотехнологічного процесу в Західній Україні», - зазначив директор департаменту містобудування Львівської міської ради Андрій Павлів.

Довідка УНІАН. Проект «Створення муніципальної системи поводження із відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті Львові із використанням досвіду міста Любліна» реалізовуватиметься в рамках програми Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013 роки. Європейський союз виділив на проект 1,2 млн євро. Проект реалізується спільно з громадським організаціями. Термін реалізації проекту – 2 роки. Відтак, у січні 2014 року в місті створюватимуть систему збору відходів, тобто встановлюватимуть пункти прийому батарейок. Також, за кошти проекту закуплять транспорт із спеціальним обладнанням для транспортування відходів. Наступного року планують закупити установку для знешкодження та вилучення ртуті.

Збором лампочок займатимуться 2 екологічні автомобілі, адже лампочка є небезпечною і для її збору потрібне ліцензування.