В аеропорту «Жуляни» запрацювала система радіаційного контролю

В аеропорту «Жуляни» відбулось відкриття та введення в експлуатацію системи радіаційного контролю, встановленої в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Запобігання розповсюдженню ядерних та інших радіоактивних матеріалів».

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Співпраця між прикордонним відомством України та Міністерством енергетики США щодо запобігання незаконному розповсюдженню ядерних та інших радіоактивних матеріалів у пунктах пропуску розпочалась ще в 2005 році. На сьогодні вже 51 пункт пропуску для перетину державного кордону облаштований стаціонарними та мобільними комплексами для виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів «Янтар». Серед них 7 пунктів пропуску для авіаційного сполучення, 7 – для морського та 37 – для автомобільного. До вересня 2014 року передбачається облаштувати системами радіаційного контролю ще 14 пунктів пропуску.