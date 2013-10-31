Чернігівщина: футбольні ворота вбили 10-річного хлопчика
10:36, 31 жовтня 2013Новини регіонів
11
Чому ворота упали - з`ясовується
У Чернігівській області внаслідок падіння футбольних воріт загинув 10-річний хлопчик.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в області.
30 жовтня в смт Добрянка Ріпкинського району внаслідок падіння металевих футбольних воріт було смертельно травмовано місцевого мешканця 2003 року народження.
Причини та обставини цієї події з`ясовують співробітники Ріпкинського районного відділу УМВС України у Чернігівській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter