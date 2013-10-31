Поблизу Одеси у Чорному морі шукають зниклого рибалку
11:00, 31 жовтня 2013Новини регіонів
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Можливе залучення авіації
Поблизу Одеси у Чорному морі рятувальники шукають зниклого рибалку.
Як повідомляє Держслужба з питань надзвичайних ситуацій, о 8.00 30 жовтня у м. Одеса у Чорне море на гумовому човні вийшов рибалка 1939 р.н. і не повернувся.
До пошуків чоловіка залучено: катер “UМС-600” ДСНС, морський пошуково-рятувальний катер з м. Іллічівськ та катер прикордонної служби.
Про зниклого рибалку оповіщено пости прикордонної служби та судна, що знаходяться в районі ймовірного зникнення рибалки.
За умови поліпшення погодних умов можливе залучення авіації.
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