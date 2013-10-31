У Львові дівчина на ходу випала з маршрутки

Вчора у Личаківському районі Львова з маршрутного таксі №15, випала на ходу та отримала травму 18-річна дівчина.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, подія сталася о 9.10 на вулиці Медової Печери, 39а. Водій маршрутного таксі №15 ( АТП 14630) розпочав рух не зачинивши двері маршрутки, внаслідок чого на ходу випала та отримала травму 18-річна жителька Львова.

Потерпілу каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до комунальної 8-ї міської клінічної лікарні Львова та після надання медичної допомоги у задовільному стані відпущено додому.

Причина порушення правил перевезення пасажирів з’ясовується.