Курами-гриль отруїлися у 3-х областях України

Постраждалих від споживання курей-гриль придбаних у львівському супермаркеті „Арсен” виявлено ще у двох областях України: двох у Хмельницькій області та одного - у Волинській області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 25–30 жовтня до медичних закладів Львівської, Волинської та Хмельницької областей, з попередніми діагнозами «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція», госпіталізовано 32 особи, втому числі 4 дітей: жителів міста Львова, міста Виннники, селища Брюховичі Львівської міської ради, села Чернихів Самбірського району, села Липівці Перемишлянського району, села Муроване Пустомитівського району Львівської області, міста Нововолинськ Волинської області, міста Славута, міста Нетішин Хмельницької області. Серед них 4 дитини - усі жителі Львівської області.

Згідно з повідомленням, всього на Львівщині від споживання недоброякісних курей-гриль постраждало 29 осіб. Стан 1 особи – тяжкий з позитивною динамікою, 28 осіб, з них 4 дітей – середньої тяжкості.

У Хмельницькій області одна постраждала особа госпіталізована в Славутську центральну районну лікарню, друга - в Нетішинський державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №4”, стан – середньої тяжкості.

Жителя Волинської області, постраждалого від споживання курей-гриль, куплених у львівському супермаркеті, госпіталізовано в Нововолинську центральну міську лікарню в стані середньої тяжкості.

Працівниками Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області проводиться комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації спалаху. Обстежено 65 осіб, з них хворих – 32 особи, у тому числі 4 дитини, контактних – 33 особи, проведено бактеріологічні обстеження на патогенну флору об’єктів довкілля у вогнищі – взято 82 проби з домашнього вогнища та об’єктів.

Здійснено позапланову перевірку постачальника курятини в львівський супермаркет "Арсен", в якому були придбані кури-гриль, які за попередніми даними розслідування, стали причиною захворювання – забійного цеху ФГ «Варіо курчата», що розташований у с. Мацошин, вул. Центральна, 8а, Жовківського району Львівської області (з проведенням лабораторних досліджень). За результатами перевірки притягнуто до адміністративної відповідальності голову господарства, дано припис щодо усунення недоліків.

Лабораторні дослідження проб харчових продуктів, води, змивів, матеріалу від хворих, контактних та декретованих осіб тривають.

Потерпілим пацієнтам в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Протиепідемічні заходи продовжуються. Ситуація контрольована.

Як повідомляв УНІАН, з 25 по 30 жовтня до Львівської обласної інфекційної лікарні та до Центральної міської інфекційної лікарні міста Самбір зі скаргами на підвищення температури тіла, загальну слабкість було госпіталізовано 28 осіб, з них 4 дітей”. Усім госпіталізованим встановлено попередній діагноз «харчова токсикоінфекція». За попередніми результатами розслідування спалаху встановлено, що всі постраждалі з 23 по 26 жовтня 2013 року споживали кури-гриль, які придбали в супермаркеті «Арсен» ТОВ “Альянс Маркет”, що розташований у місті Львові (вул. Чорновола, 93).

Здійснено позапланову перевірку кулінарного цеху супермаркету “Арсен” (з відбором для лабораторного дослідження зразків харчової продукції, змивів з об’єктів довкілля на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору). За результатами перевірки 29 жовтня скерований адміністративний позов щодо застосування заходів реагування у Львівський окружний адміністративний суд.