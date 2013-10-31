В Одеській області у ДТП постраждали 8 громадян Молдови

В Одеській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою постраждали 8 громадян Молдови.

Як повідомляє Держслужба з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні о 2.00 неподалік від с. Єреміївка Роздільнянського району, на 424-му км автошляху Київ-Одеса сталося зіткнення пасажирського мікроавтобуса «Мерседес», який перевозив 9 пасажирів, громадян Республіки Молдова), з вантажним автомобілем МАN.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 8 осіб, яких із травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, серед постраждалих – дівчинка 2006 року народження.

«Вночі дитину було доставлено до однієї з лікарень Іванівського району», - повідомили в управлінні.

За фактом ДТП правоохоронні органи проводять розслідування.