в Чорному морі порятували зниклого 74-річного рибалку

В Одесі в Чорному морі рятувальники виявили зниклого 30 жовтня 74-річного рибалку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Держслужби з питань надзвичайних ситуацій в Одеській області, пенсіонер вийшов у море о 7:30, на 10-й станції Великого Фонтану й до вечора не повернувся.

До пошуків було залучено морські пошуково-рятувальні катери державного морського координаційного центру з міста Іллічівськ, Одеського загону морської охорони державної прикордонної служби й катер «UMC-600» управління ДСНС.

«Було проведено оповіщення пунктів технічного спостереження державної прикордонної служби й суден, які перебували в районі ймовірного зникнення рибалки. 31 жовтня о 10:00 пошуково-рятувальним катером державного морського координаційного центру з Іллічівська чоловіка знайдено й передано працівникам швидкої медичної допомоги. У рибалки – переохолодження», - повідомили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в Одесі в Чорне море на гумовому човні вийшов рибалка 1939 р.н. і не повернувся.