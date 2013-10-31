12-річній дівчинці гойдалкою проломило склепіння черепу

У селищі Н.Дар`ївка поблизу м. Ровеньки Луганської області 12-річна дівчинка тяжко травмована на ігровому майданчику гойдалкою.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, 30 жовтня о 22.20 ученицю 6 класу з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом склепіння черепа госпіталізовано до центральної міської лікарні, де їй була надана медична допомога.

Як стверджують правоохоронці, сильний туман, який був ввечері, коли сталася трагедія, почасти і став причиною події. На майданчику по вулиці Свердлова, де грали діти, поруч встановлено дві гойдалки. Дівчинка покаталася на одній з них, встала і хотіла обійти ззаду другу гойдалку, на якій в цей час теж каталася дитина, але, мабуть, не розрахувала відстань. Металева гойдалка вдарила дівчинку. Удар прийшовся в район голови.

Даний факт зареєстрований, проводиться перевірка.