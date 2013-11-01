Донеччина: з харчовим отруєнням госпіталізовано 7 осіб

09:40, 01 листопада 2013
Новини регіонів
0

Причину встановлюють

У Донецькій області в ніч на 1 листопада до інфекційного відділення Макіївської міської лікарні госпіталізовано 7 осіб з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція».

 
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 
Встановлено, що госпіталізовані 31 жовтня колективно вживали страви домашнього приготування. Всього їжу вживали 8 осіб, йдеться в повідомленні.
 
Причина отруєння встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter