Донеччина: з харчовим отруєнням госпіталізовано 7 осіб

У Донецькій області в ніч на 1 листопада до інфекційного відділення Макіївської міської лікарні госпіталізовано 7 осіб з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Встановлено, що госпіталізовані 31 жовтня колективно вживали страви домашнього приготування. Всього їжу вживали 8 осіб, йдеться в повідомленні.

Причина отруєння встановлюється.