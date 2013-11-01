Донеччина: з харчовим отруєнням госпіталізовано 7 осіб
09:40, 01 листопада 2013Новини регіонів
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Причину встановлюють
У Донецькій області в ніч на 1 листопада до інфекційного відділення Макіївської міської лікарні госпіталізовано 7 осіб з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Встановлено, що госпіталізовані 31 жовтня колективно вживали страви домашнього приготування. Всього їжу вживали 8 осіб, йдеться в повідомленні.
Причина отруєння встановлюється.
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