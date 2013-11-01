Лікарні Солом’янського р-ну Києва отримали 13 автомобілів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж, у рамках реформування системи охорони здоров’я, вручив медичним закладам первинної ланки Солом’янського району сертифікати на отримання медичного обладнання, медикаментів та ключі від автомобілів, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 отримав сертифікат на отримання обладнання на суму 1,5 млн грн, медикаментів – на суму 80 тис. грн та 6 автомобілів; Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 – більш як 2 млн грн на обладнання, 105 тис. грн – на ліки та 7 автомобілів. Крім того, сертифікат на отримання медикаментів на суму 290 тис. грн отримав і Діагностичний центр Солом’янського району.

«Сьогодні ми завершуємо кампанію з реалізації першого етапу медичної реформи в Києві. Наразі всі організаційні питання вже відпрацьовані: є відповідне кадрове забезпечення та матеріальна база, яку ми поступово поліпшуємо. Так, було створено додатковий фонд заробітної плати, який складає майже 50 млн грн, закуплено нове обладнання також на суму більш як 50 млн грн, яке отримають всі медичні заклади первинної ланки, а також 150 автомобілів, які отримали центри первинної ланки медичної допомоги для роботи сімейних лікарів, зокрема, сьогодні 13 автомобілів ми передали Солом’янському району», – зазначив Корж. Наразі також вирішується питання закупівлі зимових шин.

На думку заступника голови КМДА, закупівля обладнання та автомобілів для первинної ланки медицини дозволить наблизити лікарів до пацієнтів, створить для них відповідні умови й зручності, скоротить термін опрацювання аналізів тощо.