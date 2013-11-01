У школах-інтернатах Черкащина виявили серйозні фінансові порушення

Під час перевірки 13 шкіл-інтернатів Черкаської області фахівці Держфінінспекції виявили фінансових порушень на 2,6 млн грн.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Держфінінспекції в Черкаській області, ревізія 13 шкіл-інтернатів Черкаської області проводилася за період 2011-2012 років та 10 місяців 2013 року.

У навчальних закладах виявлено порушення на суму понад 1 млн грн при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам. Також понад 500 тис. грн школи-інтернати незаконно витратили на оплату ремонтних робіт. Зокрема, встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт. Водночас виявлено і факти придбання навчальними закладами товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. Окрім того, через завищення обсягів отриманого газу один із навчальних закладів зайво сплатив 133 тис. грн.

Матеріали окремих ревізії передано до правоохоронних органів. На адреси навчальних закладів направлено вимоги щодо усунення виявлених порушень.