На трасі Львів-Тернопіль сталося лобове зіткнення автобусів

Сьогодні близько 8-ї години ранку на трасі Львів-Тернопіль, біля села Червоне, маршрутний автобус марки “Сітроен”, який прямував з Тернополя до Львова, потрапив у ДТП. У результаті, за попередніми даними, постраждали 8 осіб, з яких 7 - госпіталізовано в лікарню.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

За попередньою. Інформацією, маршрутний автобус, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв лобове зіткнення з іншим автобусом.

На даний час точної інформації про кількість постраждалих, а також про кількість пасажирів в обох автобусах немає. Дані уточнюються.