На трасі Львів-Тернопіль сталося лобове зіткнення автобусів
10:35, 01 листопада 2013Новини регіонів
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Постраждали 8 людей
Сьогодні близько 8-ї години ранку на трасі Львів-Тернопіль, біля села Червоне, маршрутний автобус марки “Сітроен”, який прямував з Тернополя до Львова, потрапив у ДТП. У результаті, за попередніми даними, постраждали 8 осіб, з яких 7 - госпіталізовано в лікарню.
Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.
За попередньою. Інформацією, маршрутний автобус, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв лобове зіткнення з іншим автобусом.
На даний час точної інформації про кількість постраждалих, а також про кількість пасажирів в обох автобусах немає. Дані уточнюються.
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