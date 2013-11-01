На «Осокорках» відкрито амбулаторію сімейної медицини

Сьогодні у Дарницькому районі Києва голова КМДА Олександр Попов урочисто відкрив новостворену амбулаторію загальної лікарської практики/сімейної медицини на вул. Завальній 1-В.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, медамбулаторія сімейного лікаря на вул. Завальній, 1-В, розташована у приватному секторі житлового масиву «Осокорки», на першому поверсі будівлі культурно-оздоровчого комплексу. На площах зазначеного комплексу передбачено житло для сімейного лікаря-завідувача амбулаторії.

Загальна площа закладу становить 157,53 кв.м.

Амбулаторія сімейної медицини входить до складу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Дарницького району м. Києва». Оснащено амбулаторію необхідним медичним обладнанням, меблями, інвентарем. Амбулаторія надаватиме первинну медико-санітарну допомогу 6 тис. мешканцям мікрорайону, у тому числі 1,5 тис. дітям.

Первинну медичну допомогу мешканцям мікрорайону будуть надавати 4 лікарі загальної практики.

Як зазначається, відкриття амбулаторії значно оптимізує та наблизить надання первинної медико-санітарної допомоги мешканцям віддаленого мікрорайону. Відтепер киянам не доведеться долати 8 кілометрів до найближчого медичного закладу району.

Заклад розмістився у новому приміщенні, де також облаштовано бібліотеку імені Квітки-Основ’яненка та орган самоорганізації населення мікрорайону.

Довідка УНІАН. Перша амбулаторія сімейної медицини в Києві розпочала роботу наприкінці листопада 2010 р. Медзаклад було відкрито в Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 37-Б. Вона розрахована на обслуговування 3,5 тис. мешканців.

У 2011 р. у Києві вже було відкрито близько 100 таких амбулаторій.

Відкриття амбулаторій здійснюється в рамках реформування сфери медицини.