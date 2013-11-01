У Хмельницькому слід побудувати обласну дитячу лікарню

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко пообіцяв звернутися до Кабінету міністрів України з проханням передбачити кошти на будівництво Хмельницької обласної дитячої лікарні в держбюджеті на 2014 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні Павленко сказав на прес-конференції у Хмельницькому.

За його словами, Хмельницький – єдиний обласний центр в Україні, в якому відсутня повнопрофільна обласна дитяча лікарня. Наразі обласним керівництвом підготовлена кошторисна документація цього об’єкта. Загальна кошторисна вартість будівництва обласної дитячої лікарні становить 99 млн грн.

“Я зі свого боку звертатимуся до Кабмін, щоб кошти на будівництво Хмельницької обласної дитячої лікарні були передбачені в держбюджеті на наступний рік”, - зауважив Павленко.

Нині роль обласної дитячої лікарні виконує Хмельницька дитяча міська лікарня.