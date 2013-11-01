У Харкові хірург залишив у животі пацієнтки дренажну трубку

У Харкові хірург після операції залишив в черевній порожнині пацієнтки дренажну трубку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова з посиланням на прокурора Фрунзенського району Харкова Олега Гладкіх, на дії медпрацівника до правоохоронних органів поскаржилась 30-річна харків’янка.

Вона повідомила, що у квітні її прооперували в Харківській обласній клінічній травматологічній лікарні. Проте під час видалення апендициту хірург залишив в черевній порожнині пацієнтки дренажну трубку. До того ж, за словами заявниці, лікар вніс завідомо неправдиві дані до історії хвороби.

Дані про подію 29 жовтня внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 140 ККУ (невиконання чи неналежне виконання медичним працівником свої професійних обов’язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого).

Максимальна санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Прокуратура здійснює процесуальне керівництво розслідуванням за фактом неналежного виконання лікарем професійних обов’язків.