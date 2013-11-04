На Київщині зіткнулися автомобілі: троє людей загинули

09:37, 04 листопада 2013
Новини регіонів
0

Не розминулися на перехресті

На Київщині внаслідок зіткнення двох легковиків троє осіб загинуло, ще одну травмовано.

 
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, ДТП сталося 3 листопада о 12.24 на перехресті доріг с. Макарівка та с. Сукачі Іванківського району.
 
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter