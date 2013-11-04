АР Крим: через погану поведінку дітей "лікували" у психлікарні

У Севастополі прокуратурою під час перевірок встановлено ряд недоліків в роботі інтернатних установ міста, зокрема, неповнолітнім тут не забезпечено постійний нагляд і належну опіку з боку педагогів, що призводить у тому числі до самовільних залишень вихованцями зазначених установ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Севастополя. У 2013 році у Севастополі органами кримінальної міліції у справах дітей виявлено 115 неповнолітніх, які займалися бродяжництвом. Здебільшого це діти з неблагополучних сімей, однак є серед них і вихованці інтернатних установ. З початку року до прокуратури міста надійшло 10 повідомлень про самовільне залишення підопічними дитячих будинків та інтернатів, в першу чергу – вихованцями дитячих будинків №1 і №2. Причому, як зазначили у прокуратурі, деякі підлітки самовільно залишали інтернати по 3-4 рази.

Під час перевірок прокуратурою також встановлено, що керівники та вихователі інтернатних установ, посилаючись на неможливість вплинути на поведінку підопічних, займають позицію спостерігачів, а часом зловживають повноваженнями щодо направлення неповнолітніх до психіатричної лікарні. Тільки за 9 місяців 2013 року до Севастопольської міської психіатричної лікарні госпіталізовано 17 вихованців дитячих будинків №1 і №2.

Крім того, прокуратурою Севастополя виявлено факти замовчування проблеми бродяжництва дітей з боку співробітників виховних закладів. Встановлено, що в дитячих будинках відсутній контроль за місцем знаходження неповнолітніх протягом доби. В порушення вимог регламентуючих документів, дітей відпускають до родичів на час канікул та у вихідні дні без заяв від людей, до яких вони їдуть, і без погодження з органами опіки.

Згідно з Сімейним кодексом України побачення дітей з батьками, позбавленими батьківських прав, можуть проводитися тільки за дозволом суду. Однак, прокуратурою виявлено факти, проживання вихованців севастопольських дитбудинків у літній період з батьками, позбавленими батьківських прав, без відповідного судового рішення.

З урахуванням виявлених фактів, наприкінці жовтня 2013 року прокурор Севастополя Ігор Пілат направив на адресу голови Севастопольської міської державної адміністрації листа з вимогою вжити заходів щодо усунення прорахунків в організації роботи інтернатних установ міста.