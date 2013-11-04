У Києві легковик та маршрутка провалилися в яму з водою, яка утворилась на дорозі.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент трапився сьогодні вранці в Деснянському районі Києва на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає, на місці події працюють комунальні служби.