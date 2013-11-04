У Києві легковик та маршрутка провалилися в яму з водою
10:46, 04 листопада 2013Новини регіонів
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Потерпілих немає
У Києві легковик та маршрутка провалилися в яму з водою, яка утворилась на дорозі.
Як передає кореспондент УНІАН, інцидент трапився сьогодні вранці в Деснянському районі Києва на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає, на місці події працюють комунальні служби.
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