У Києві легковик та маршрутка провалилися в яму з водою

10:46, 04 листопада 2013
Новини регіонів
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Потерпілих немає

У Києві легковик та маршрутка провалилися в яму з водою, яка утворилась на дорозі.

 
Як передає кореспондент УНІАН, інцидент трапився сьогодні вранці в Деснянському районі Києва на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема.
 
За попередніми даними, постраждалих внаслідок інциденту немає, на місці події працюють комунальні служби.
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