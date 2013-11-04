Цілющий Куяльницький лиман гине - екологи

Голова облдержадміністрації Одеської області Едуард Матвійчук обіцяє вирішити питання щодо незаконного видобутку піску на узбережжі Куяльницького лиману.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Матвійчук заявив журналістам під час старту прокладки трубопроводу щодо з`єднання лиману з Чорним морем.

За його словами, проблема з Куяльницьким лиманом почалася, в основному, у зв`язку з тим, що останні 10 років «почали добувати незаконно пісок», що призвело до обміління.

«Ми це все припинимо, з незаконним видобутком розберемося», - заявив Матвійчук.

Він підкреслив, що зараз обласна адміністрація займається тим, «щоб ніхто ніколи не зміг приватизувати береги Куяльника», так як він повинен бути для всіх одеситів.

«Він повинен служити всім одеситам, щоб це, з одного боку, була здравниця, з іншого боку - місце відпочинку», - сказав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Одеська обласна рада звернулася до Кабінету міністрів з проханням виділити в 2014 році 100 млн грн на відновлення водних ресурсів Куяльницького лиману.

18 вересня 2012 в Одесі Президент України Віктор Янукович заявив, що доручить Кабінету міністрів підтримати низку ініціатив, висловлених під час зустрічі з ним представників адміністративно-господарського активу Одеської області. Зокрема, Янукович повідомив, що доручив прем`єр- міністру, міністру екології та природних ресурсів і голові Одеської ОДА «забезпечити спільно з Національною академією наук України підготовку та реалізацію комплексного проекту, спрямованого на збереження Куяльницького лиману та озера Сасик, що передбачає будівництво необхідних об`єктів і їх належне фінансування в строк до 1 листопада 2013 року».

Про загибель Куяльницького лиману заявили екологи. За словами старшого наукового співробітника Одеського філіалу Інституту біології південних морів Олександра Гончарова, у жовтні 2012-го вода в лимані забарвилася в криваво-червоний колір, що викликано нестачею води, яка раніше надходила з річки Великий Куяльник, і загибеллю мікрофлори, яка створювала цілющу ропу водойми.

Що стосується причин загибелі Куяльницького лиману, на базі якого створено однойменний санаторій, визнаний еталоном в грязелікуванні, то екологи бачать їх не стільки в зміні кліматичних умов, скільки в браконьєрському використанні води річки Великий Куяльник та інших водотоків в басейні Куяльницького лиману.