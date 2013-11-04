У Черкасах двоє людей отруїлися грибами

Стан - середньої тяжкості

В Черкасах двоє людей отруїлося грибами. Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, 3 листопада до приймального відділення 3-ї Черкаської міської лікарні швидкої допомоги з попереднім діагнозом отруєння дикорослими грибами поступили 32-річний та 28-річна мешканці обласного центру. Стан обох хворих середньої тяжкості.

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