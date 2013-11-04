У Черкасах двоє людей отруїлися грибами
13:40, 04 листопада 2013Новини регіонів
0
Стан - середньої тяжкості
В Черкасах двоє людей отруїлося грибами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, 3 листопада до приймального відділення 3-ї Черкаської міської лікарні швидкої допомоги з попереднім діагнозом отруєння дикорослими грибами поступили 32-річний та 28-річна мешканці обласного центру.
Стан обох хворих середньої тяжкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter