Буковина: через пустощі з сірниками загинула дитина

У Вижницькому районі Чернівецької області через пустощі з сірниками загинула трирічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС України у Чернівецькій області, 2 листопада у селі Долішній Шепіт троє дітей гралися в господарській будівлі, де було складене сіно. В одного з дітей були сірники. Через дитячі пустощі з вогнем спалахнуло сіно і дерев’яні конструкції господарської будівлі.

Двоє старших дітей, 2008 та 2006 років народження, встигли вибігти на вулицю, а наймолодший хлопчик, 2010 року народження, покинути приміщення не зміг.

Сусіди, які помітили пожежу, зателефонували за номером 101. Рятувальники, прибувши на місце, зайшли в будівлю, що горіла, проте допомогти дитині вже не змогли.