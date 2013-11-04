Черкащина: машина збила росіянку, яка йшла тротуаром

У місті Кам’янка Черкаської області ввечері 3 листопада громадянку Росії, жительку міста Воронеж, яка йшла тротуаром по вулиці Шевченка збила машина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, наїзд на жінку скоїв 32-річний місцевий житель, який у нетверезому стані управляв автомобілем ВАЗ-21144.

Внаслідок наїзду 52–річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кістки тазу та забій хребта. Потерпілу госпiталiзовано до Кам`янської центральної райлікарні.