Львівський суд продовжив утримання під вартою "доктора Пі"

Сихівський районний суд міста Львова продовжив утримання під вартою підозрюваного у шахрайстві Андрія Слюсарчука, більш відомого як "доктор Пі", до 11 січня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні, 4 листопада, зачитав під час засідання суддя Назарій Дулебко.

Як зазначив суддя, таке рішення було ухвалено судом з огляду на те, що Слюсарчук може ухилятися від судових засідань, а також чинити тиск на свідків, оскільки під час одного із судових засідань він погрожував одному із свідків – журналісту газети „Експрес”.

Згідно з попереднім рішенням суду, Слюсарчук повинен був перебувати під вартою до 12 листопада.

Також суд оголосив перерву в розгляді справи до 21 листопада.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності Андрія Слюсарчука, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. Він також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Слюсарчук став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте за результатами розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано щонайменше три смертельні випадки.

Стосовно Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві і за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» Слюсарчука померли шість чоловік. Загалом же у справі - десять епізодів незаконної лікувальної практики.

5 березня Сихівський районний суд Львова розпочав слухання справи Слюсарчука, який обвинувачується у підробці документів, шахрайстві, завданні тяжких тілесних ушкоджень, які привели до смерті потерпілого, і незаконній лікарській діяльності.