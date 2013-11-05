В Одесі повернуто землю санаторію вартістю 1,5 млн

В Одесі суд повернув у власність міста ділянку площею 0,1 га на території санаторію ім. Горького вартістю 1,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, суд задовольнив позов прокуратури Київського району Одеси.

«З незаконного володіння двох громадян витребувано і передано міській громаді земельну ділянку оздоровчого призначення, яка розташована на території санаторію ім. Горького. Загальна площа ділянки становить майже 0,1 га, а нормативна вартість - 1,5 млн. грн», – йдеться в повідомленні.

Санаторій розташований у прибережній зоні – на 16-й станції Великого Фонтану.