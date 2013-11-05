В Одесі повернуто землю санаторію вартістю 1,5 млн
10:20, 05 листопада 2013Новини регіонів
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Розташований біля моря
В Одесі суд повернув у власність міста ділянку площею 0,1 га на території санаторію ім. Горького вартістю 1,5 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, суд задовольнив позов прокуратури Київського району Одеси.
«З незаконного володіння двох громадян витребувано і передано міській громаді земельну ділянку оздоровчого призначення, яка розташована на території санаторію ім. Горького. Загальна площа ділянки становить майже 0,1 га, а нормативна вартість - 1,5 млн. грн», – йдеться в повідомленні.
Санаторій розташований у прибережній зоні – на 16-й станції Великого Фонтану.
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