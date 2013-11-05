Київщина: ветеринари незаконно стягнули з громадян 300 тис
12:51, 05 листопада 2013Новини регіонів
0
Загрожує до 10 років
Бориспільська міжрайонна прокуратура на Київщині звинуватила ветеринарів у незаконному стягненні з громадян коштів за адміністративні послуги.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що посадовці Бориспільського пункту державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду упродовж минулого року запровадили незаконну практику стягнення з фізичних та юридичних осіб коштів за адміністративні послуги, сплата яких не передбачена законом.
Наслідком таких протиправних дій стало безпідставне стягнення коштів на загальну суму близько 300 тис. грн, констатували в прокуратурі.
Дії ветеринарів кваліфіковано за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, тобто перевищення службових повноважень, а саме: умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, зазначили в прес-службі.
Досудове розслідування у вказаному провадженні триває.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter