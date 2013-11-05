14-річна дівчинка наклала на себе руки, зістрибнувши з даху

У Миколаєві 14-річна дівчина наклала на себе руки, зістрибнувши з даху десятиповерхового будинку в Заводському районі.

Як повідомили УНІАН у групі зв`язків із громадськістю Миколаївського міського управління міліції, тіло дівчини виявили увечері 4 листопада.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Заводського райвідділу міліції. Правоохоронці встановили особу загиблої. За попередньою версією, смерть дівчини наступила в результаті самогубства.

"Тіло загиблої оглянув судово-медичний експерт. Інших ознак смерті, окрім тілесних ушкоджень, що були одержані при падінні з висоти, не виявлено", - повідомляють в міліції.

На даний час тіло неповнолітньою направлене на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Правоохоронці з`ясовуються обставини і мотиви, через які дівчина пішла з життя.