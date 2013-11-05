Причина спалаху кору на Рівненщині - нестача вакцини

Причиною спалаху захворюваності на кір в Рівненській області стала нестача відповідної вакцини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник епідеміологічного відділу головного управління Держсанепідслужби в Рівненській області Віктор Мороз.

За його словами, з проведенням вакцинації проти кору на Рівненщині нині виникла велика проблема: область забезпечена вакцинами на 21% від потреби.

Мороз зазначив, що вакцинація проти кору належить до розряду обов’язкових щеплень, проведення яких фінансується з Держбюджету. Матеріали для цього область отримує централізовано з Києва, а саме з державного підприємства «Укрвакцина». Вони надходять на склади рівненського підприємства «Медспецпостач» і звідти надсилаються у всі райони Рівненщини. Те, що вакцини Рівненщина отримує далеко не в повному обсязі, й викликало виникнення проблеми, стверджує головний санепідеміолог області.

За словами Мороза, коли загалом у регіоні за десять місяців 2013 року на кір захворіли 555 людей, то на 5 листопада в Сарненському районі зафіксовано 472 випадки захворювань на цю недугу. Причому активізація спостерігається саме останнім часом. Так, у вересні 2013 року в районі було 123 випадки захворювання на кір, у жовтні – 349.

Окрім проблеми із наявністю вакцини для щеплення проти кору, у Сарненському районі зареєстрована найбільша кількість відмов від щеплень, - підкреслив він.

У селі Цепцевичі Сарненського району, де на кір захворіли 42 школярі, переважна більшість з них не була щеплена проти цієї хвороби.

Як повідомляв УНІАН, у c. Цепцевичі Сарненського району Рівненської області серед учнів загальноосвітньої школи з 23 по 28 жовтня 2013 року було зареєстровано спалах кору, внаслідок якого постраждало 42 дитини. Станом на 4 листопада усі хворі з легкою формою перебігу захворювання перебувають на амбулаторному лікуванні. Медична допомога хворим надається у повному обсязі.

Головним управлінням Держсанепідслужби у Рівненській області створено групу оперативного реагування з метою розслідування причин виникнення випадків захворювання. В ході епідрозслідування встановлено, що дев`ятеро осіб щеплено згідно з рекомендаціями Національного календаря щеплень, четверо – не щеплено та 29 осіб не отримали чергового щеплення.