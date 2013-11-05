У Донецьку невідомі обстріляли пасажирський автобус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 5 листопада, на прес-конференції повідомив донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

Він розповів, що 3 листопада близько 17.00 у Кіровському районі на зупинці шахти 17/17 біс, коли автобус проводив завантаження, його «було обстріляно невідомими особами». В автобус вистрілили тричі, і, імовірно, стріляли з проїжджаючого повз автобуса автомобіля - сірої «дев`ятки».

За словами мера, у цей час в автобусі перебували більш як 50 осіб, однак ніхто з них не постраждав, а збиток через розбиті шибки і простій автобусу становить близько 30-40 тис. грн.

Лук’янченко також повідомив, що доручив міліції розслідувати цей інцидент.

«Це дуже тривожний симптом. Ще раз нагадує про питання вільного продажу зброї. Я доручив управлінню внутрішніх справ серйозно поставитися до цього інциденту і працювати над тим, щоб знайти тих, хто це зробив», - сказав він.

При цьому мер додав, що «зараз перевіряються камери відеоспостереження працівниками внутрішніх справ, ведеться слідство з цього питання».