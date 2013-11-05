У центрі Києва 100 будинків лишилися без опалення

У центрі Києва близько 100 споживачів, серед яких - житлові будинки, 1 школа та приміщення відомств, відключені від опалення та гарячого водопостачання через пошкодженням магістрального трубопроводу діаметром 400 мм на перетині вулиць Прорізної та Пушкінської.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ “Київенерго”, наразі оперативна бригада товариства ліквідовує пошкодження мережі.

Аварія трапилась 5 листопада о 13.10 у зв’язку із високим рівнем зношеності труб. Дана ділянка тепломережі експлуатується з 1974 року та вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс, зазначають у «Київенерго».

Усунути пошкодження та відновити теплопостачання споживачам планується упродовж доби, зазначили в компанії.