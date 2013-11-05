У Херсоні 14-річний школяр жорстоко вбив свою матір

У Херсоні 14-річний школяр жорстоко вбив свою 38-річну матір, а потім закопав її труп на березі річки в передмісті.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в секторі із зв`язків з громадськістю УМВС у Херсонській області, вбивство сталося 3 листопада.

Причиною вбивства стали напружені відносини в сім`ї. У повідомленні зазначається, що вдосвіта в Комсомольський райвідділ міліції зателефонував житель Шуменського мікрорайону Херсона, який повідомив, що, вигулюючи собаку, помітив, як двоє людей тягнуть у кущі щось схоже на тіло людини.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила на землі і траві сліди крові.

«На глибині близько 40 сантиметрів від поверхні землі ми виявили тіло жінки. Воно було загорнуте в ковдру і зв`язане мотузкою. Експерти налічили на тілі три проникаючі ножові поранення і численні порізи на руках, які свідчили про те, що загибла намагалася захиститися», - повідомив начальник Комсомольського райвідділу міліції Олександр Говорун.

Загиблою виявилася 38-річна місцева мешканка, яка сама виховувала сина-школяра.

За місцем проживання загиблої співробітники міліції виявили ніж із слідами крові. На балконі було розвішано недавно випраний одяг. В ході опитування 14-річний син жінки зізнався в скоєнні злочину.

Школяр розповів, що у них з матір`ю були напружені стосунки, вона часто лаяла його. Під час чергового сімейного конфлікту син схопив ніж і завдав матері ударів у грудну клітку. Зрозумівши, що жінка мертва, він самостійно загорнув тіло в ковдру і зв`язав мотузкою. Після чого виправ закривавлений одяг і вимив сліди крові на підлозі. Про вчинений злочин підліток розповів своєму 39-річному другу, якого попросив допомогти непомітно винести тіло і закопати його в безлюдному місці.

Підлітка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Він розкаявся в скоєному. Незабаром буде призначена судово-психіатрична експертиза.

Неповнолітньому повідомлено про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.