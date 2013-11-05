За продаж зіпсованих курей-гриль супермаркет заплатить 408 грн

На керівника львівського супермаркету «Арсен», в якому було придбано кури-гриль якими отруїлося понад 30 осіб, накладено штраф у сумі 408 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила начальник епідеміологічного відділу Головного управління Держсанепідемслужби у Львівській області Оксана Пушкарьова.

«Це максимальний штраф, дозволений законодавством», - зазначила Пушкарьова.

Вона також повідомила, що до супермаркету „Арсен” застосовано фінансову санкцію на реалізацію продукції, що не відповідає нормативам – 6,443 тис. грн.

«Також в адміністративний суд подано заяву з метою заборони виробництва та реалізації продукції з м’яса птиці в кулінарному відділі цього супермаркету», - зазначила начальник відділу.

Пушкарьова також поінформувала, що в холодильних камерах супермаркету було виявлено 30 кг протермінованої продукції м’яса птиці, яке не утилізували.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 25-30 жовтня до медичних закладів Львівської, Волинської та Хмельницької областей було госпіталізовано 33 особи, з них 4 дитини. За результатами розслідування спалаху встановлено, що всі постраждалі з 23 по 26 жовтня споживали кури-гриль, які придбали в супермаркеті «Арсен» ТОВ “Альянс Маркет”, що розташований у Львові (вул. Чорновола, 93). У 26 пацієнтів, які були госпіталізовані після вживання курей-гриль, діагностовано сальмонельоз.

За результатами позапланової перевірки кулінарного цеху супермаркету “Арсен” salmonella enteritidis виділено в 5 пробах харчових продуктів.