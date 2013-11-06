На Закарпатті оголосили штормове попередження

У Закарпатській області Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій оголосило штормове попередження з приводу підвищення рівнів води у річках.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, за даними Закарпатського центру з гідрометеорології, вночі та вранці 6 листопада по Закарпатській області пройшли чи пройдуть сильні, а місцями дуже сильні дощі, посилення південного вітру відбудеться до 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат - до 25-30 метрів за секунду.

За прогнозами синоптиків, через значні опади 6 листопада на річках Закарпатської області відновиться підвищення рівнів води, щоправда в середньому до рівня 0,5-1,5 метра, без досягнення небезпечних відміток.

У той же час 6-7 листопада в нижніх течіях річок Боржави й Латориці очікується підвищення рівнів води на 2-3 метри над нульовим рівнем, спостерігатиметься навіть початковий вихід води на заплаву, повідомляють в УДСНС у Закарпатській області.