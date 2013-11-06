Тернопільщина: медики видавали фіктивні довідки "донорам"

На Тернопільщині викрили медиків, які видавали фіктивні довідки про здачу донорської крові.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що службові особи відділення переливання крові Чортківської центральної комунальної районної лікарні складали та видавали завідомо неправдиві документи про те, що 10 громадян здали кров достатньої кількості та максимально допустимих доз.

Надалі зазначеним громадянам було надано статус «Почесних донорів України» та безпідставно здійснено відповідні доплати, чим спричинено державі шкоду на загальну суму 55 тис. грн.

За даним фактом прокуратурою Чортківського району на початку тижня внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.366, ч.1 ст.364-1 ККУ (службове підроблення, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).