У лікарнях лишаються 22 особи, які отруїлися курми-гриль

У медичних закладах Львівської, Хмельницької та Волинської областей на стаціонарному лікуванні продовжують перебувати 22 особи, які отруїлися курми-гриль придбаними у львівському супермаркеті „Арсен”.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 6 листопада на стаціонарному лікуванні перебувають: у Львівській області – 19 осіб (стан всіх близький до задовільного), у Хмельницькій області - 2 особи (стан середньої важкості), у Волинській області– 1 особа (стан середньої важкості).

Потерпілі пацієнти в стаціонарних умовах проходять повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, отримують необхідну медичну допомогу відповідно до клінічних протоколів.

Як зазначається у повідомленні, протягом 1 – 5 листопада було виписано із стаціонару 11 осіб, в тоу числі 4 дітей.

Протиепідемічні заходи продовжуються. Ситуація контрольована.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 25-30 жовтня до медичних закладів Львівської, Волинської та Хмельницької областей було госпіталізовано 33 особи, з них 4 дитини. За результатами розслідування спалаху встановлено, що всі постраждалі з 23 по 26 жовтня споживали курей-гриль, яких придбали в супермаркеті «Арсен» ТОВ “Альянс Маркет”, розташованому у Львові (вул. Чорновола, 93). У 26 пацієнтів, які були госпіталізовані після вживання курей-гриль, діагностовано сальмонельоз.

За результатами позапланової перевірки кулінарного цеху супермаркету “Арсен” salmonella enteritidis виділено в 5 пробах харчових продуктів.