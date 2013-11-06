Дніпропетровщина: в лісосмузі грибник знайшов 66 мін

У Дніпропетровській області поблизу райцентру Софіївка 5 листопада в лісосмузі під час збирання грибів місцевий житель знайшов старі боєприпаси.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, піротехніки, які прибули на місце, ідентифікували боєприпаси як 66 мінометних мін калібру 82 мм часів Другої світової війни.

Місце небезпечної знахідки додатково обстежено, інших підозрілих предметів не виявлено.

Знайдені міни ліквідовано на полігоні.