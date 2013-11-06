У Києві шукають жінку, яка вбила свого новонародженого
17:05, 06 листопада 2013Новини регіонів
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Міліція закликає допомогти
Столична міліція закликає киян допомогти у розшуку жінки, яка народила, вбила та викинула на смітник немовля.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у місті Києві, у Деснянському районі столиці на вулиці Беретті у баці для сміття було виявлено тіло новонародженного хлопчика із слідами удушення.
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