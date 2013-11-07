Черкаси: ДТП на 4 год. заблокувала рух дамбою через Дніпро

У Черкасах через ДТП 6 листопада близько 4 годин був заблокований рух транспорту дамбою через Дніпро.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, близько 12.30 на 16 км автодороги Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань, 29-річний житель Черкас, водій автомобіля «Daewoo Sens», виїхав на смугу зустрічного руху і скоїв лобове зіткнення з вантажівкою «MAN» під керуванням 38-річного жителя Житомирської області.

Внаслідок зіткнення автомобіль «Daewoo Sens» загорівся, водій легковика загинув на місці пригоди. Ведеться слідство.

Рух транспорту було відновлено за 4 години - після того, як евакуаторами з дамби вивезли пошкоджені авто.