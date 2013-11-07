У Києві в шахту ліфта впав чоловік

Учора о 16:18, до Служби порятунку «101» Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві надійшло повідомлення про те, що з 3 поверху 7-поверхового недобудованого будинку по вул. Дорогожицька, у ліфтову шахту впав чоловік.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, на місце події прибув особовий склад 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини Шевченківського району. Рятувальники, спустилися до ліфтової шахти, обережно поклали 23-річного чоловіка на ноші і транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги.

Обставини події з’ясовуються правоохоронними органами.