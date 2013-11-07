Одещина: під час пожежі загинула 3-річна дівчинка

В Одеській області 6 листопада під час пожежі загинула 3-річна дівчинка, залишена без нагляду дорослих.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, в селі Шелехове Ананьївського району 41-річна мати пішла в гості і залишила свою 3-річну дочку одну в приватному будинку. Дівчинка знайшла сірники і почала ними гратися. Внаслідок пустощів зайнялися домашні речі.

«Мати, повернулася додому, самостійно ліквідувала пожежу на площі 2 кв. м, але врятувати дочку не змогла», - повідомили у відділі.