У Харківській ОДА спростовують інформацію про закриття протитуберкульозного диспансеру

У Харківській облдержадміністрації спростовують інформацію, поширену сьогодні, 7 листопада, деякими ЗМІ, про нібито закриття протитуберкульозного диспансеру.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні до представників ЗМІ, розміщеному на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації, сказано, що інформація про закриття протитуберкульозного диспансеру є перекрученою та політично заангажованою.

В облдержадміністрації звертають увагу "журналістів «Deutsche welle» та «Української правди» на неприпустимість поширення інформації, що не відповідає дійсності".

«Харківська обласна державна адміністрація висловлює протест таким «професійним здібностям» журналістів цих видань. Ми запрошуємо їх особисто, як і всіх зацікавлених представників ЗМІ, на власні очі переконатися в тому, що інформація, що тиражують ці мас-медіа, є перекрученою та такою, що тхне політичною заангажованістю. Дії цих ЗМІ ми вважаємо черговою невдалою спробою довести європейській спільноті неспроможність територіальної громади наводити лад у власних домівках», - йдеться у зверненні.

В ОДА також запропонували журналістам сьогодні під час прес-туру до диспансеру особисто пересвідчитися в тому, що він не закритий.

Довідка УНІАН. Як повідомили сьогодні ряд ЗМІ, у Харкові стаціонар для лікування хворих на найнебезпечніший - мультирезистентний туберкульоз не працює вже два тижні.