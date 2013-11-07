На Київщині виявили 5 тонн радіоактивно забруднених труб

В рамках кримінального провадження, відкритого за фактом крадіжки виробів з металу, працівники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Київської області під час санкціонованого обшуку на території столичного складу підприємства, що займається оптовим прийомом металобрухту, виявили близько 5 тонн радіоактивно забруднених металевих труб.

Про це УНІАН повідомили у Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

За даними держсанепідемслужби, радіаційний фон зараженого металу на порядок перевищує допустимий. За попередньою інформацією, такі труби могли використовуватися під час будівництва охолоджувальної системи реактора Чорнобильської АЕС. В подальшому їх походження буде встановлюватися.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 265 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Правоохоронці проводять відповідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до організації прийому металу, та свідків правопорушення.