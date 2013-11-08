Просять посприяти фінансуванню будівництва Чернівецького обласного перинатального центру

Голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру звернувся до Прем’єр-міністра України Миколи Азарова з проханням посприяти у вирішенні проблеми фінансування робіт для відкриття Чернівецького обласного перинатального центру в рамках реалізації в області Національного проекту «Нове життя», яке гальмується Держказначейством.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької обласної ради.

«Внаслідок непроведення органами державної казначейської служби платіжних доручень затримується проведення робіт на зазначеному об’єкті, що може призвести до неосвоєння коштів, виділених на реалізацію Національного проекту, - йдеться в листі голови Чернівецької облради, - а відсутність в області полого-допоміжного закладу третинного рівня призводить до обмеження можливостей надання стаціонарної акушерської допомоги вагітним високого ризику з сільських районів області».

Гайничеру зауважив, що створення обласного перинатального центру «стане однією з найважливіших інвестицій у майбутнє Буковинського краю та забезпечить доступ до якісних медичних послуг для жінок та дітей, незалежно від місця їх проживання та матеріального стану».

Раніше обласна влада офіційно анонсувала, що перинатальний центр у Чернівцях з’явиться вже в грудні цього року на базі одного із пологових будинків обласного центру Буковини. Тепер строки здачі центру перенесено на наступний рік.