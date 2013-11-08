На Львівщині затримали партію психотропної речовини

У Львівській області СБУ затримала партію психотропної речовини вартістю 200 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, управління викрило та припинило протиправну діяльність громадянина України, який налагодив канал контрабандного ввезення на територію нашої держави прекурсору псевдоефедрину. Оскільки цю речовину використовують для подальшого виготовлення наркотичних речовин та психотропів, обіг його в Україні обмежено.

31 жовтня у Рівному в одному з пунктів видачі міжнародних поштових відправлень співробітники СБУ затримали 28-річного чоловіка після отримання посилки, яка надійшла з Європи. Під огляду посилки правоохоронці виявили та вилучили серед особистих речей коробку, в якій знаходилося 8 тисяч таблеток білого кольору. Експертиза підтвердила, що виявлені пігулки містять у своєму складі прекурсор – псевдоефедрин.

Вартість вилученої партії психотропної речовини за цінами «чорного» ринку становить 200 тис. грн.

Слідчим відділом управління СБУ у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також їх зберігання з метою збуту).

Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 10-ти до 12-ти років із конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди та майна.

Триває слідство.