У Києві сьогодні проведуть рейд на ринках
09:38, 08 листопада 2013Новини регіонів
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Правила пожежної безпеки
8 листопада працівники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві спільно з адміністрацією ринків проведуть профілактичний рейд по ринках столиці з питань дотримання правил пожежної безпеки.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.
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