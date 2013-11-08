У Києві сьогодні проведуть рейд на ринках

8 листопада працівники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві спільно з адміністрацією ринків проведуть профілактичний рейд по ринках столиці з питань дотримання правил пожежної безпеки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.